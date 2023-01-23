『80s 90s エディーバウアー フィッシングベスト ダウンベスト【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 50分に出品され04月09日 10時 50分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 黒タグ、エディーバウアー。

マルチポケットのフィッシングダウンベスト。

ローポケットはサイドから差し込めるハンドウォーマー付き。

インサレーションはグースダウン。

ウィメンズですが十分なサイズがありますので、男性でも問題なく着用頂けます。

グリーン系カラー。



多少の着用感はございますが、目立つ汚れやダメージはなく全体的に良いコンディションです。

細かく検品はしていますが商品の特性上、若干の汚れやダメージ箇所がある場合がございます。

柄・デザイン···無地



カラー···グリーン



季節感···秋



季節感···秋,春



季節感···冬,秋,春 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 80s

90s

エディーバウアー フィッシングベスト ダウンベスト