『ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 37分に出品され03月25日 15時 37分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少なY-3のダウンジャケットになります。サイズはM/M、全てのストライプは取り外しが可能で、お好みに合わせて場所を変えることができます。

ポケット部分のストライプは手袋になっていて全体的に非常に暖かく、ダウンも軽い、ダウン独特の匂いもありません。173cm、67キロの出品者が着てジャストサイズと言ったところです。やや丈があるので173cm以上の方でしたらさらに似合うかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイスリー カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダウンジャケット