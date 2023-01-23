『美品✨ タトラス ポリテアマ ダウン コート フード 2way 黒 02【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 12時 40分に出品され03月24日 12時 40分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☘︎ブランド☘︎

TATRAS タトラス



☘︎アイテム☘︎

LTA19A4694 ポリテアマ POLITEAMA



☘︎サイズ☘︎

⚠お手持ちのお洋服に合わせて、

実寸表記をご確認下さい。



サイズ表記 02（Mサイズ相当）

着丈:83cm

肩幅:37cm

身幅:50cm

袖丈:61cm



⚠素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



☘︎状態☘︎

特に大きな汚れ等もなく綺麗な状態です。



☘︎カラー☘︎

ブラック 黒



⚠︎光加減で実際のお色とは若干異なる場合がございます。



☘︎発送☘︎

⚠コンパクトに畳んで発送いたします。

折りジワが付く場合がございますので、ご了承下さい。



⚠らくらくメルカリ便←→ゆうゆうメルカリ便の

変更をする場合があります。

ご希望の発送方法がございましたら、

ご購入前にご相談下さい。



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皆様とのご縁を楽しみにしております⸝⸝⸝♡



41025110423 0 33 3-45 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨

タトラス

ポリテアマ

ダウン

コート

フード

2way

黒

02