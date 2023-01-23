『24K GOLD EGF&PLACENTA ハイドロゲルマスク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 19時 50分に出品され04月15日 19時 50分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

この24KゴールドEGF&プラセンタハイドロゲルマスクは、肌に栄養を与え、保湿効果を提供します。EGFとプラセンタの成分が肌の再生を助け、24Kゴールドが肌に輝きを与えます。



【使用方法】

清潔な肌にマスクを密着させ、約30分間放置します。その後、マスクを外し、残ったエッセンスを軽く叩き込んでください。



【特徴】

このマスクは、すべての肌タイプに適しており、疲れた肌をリフレッシュさせる効果があります。特に乾燥が気になる方におすすめです。



- 商品名: 24K GOLD EGF&PLACENTA HYDRO GEL MASK

- 製造国: 韓国

- 成分: EGF、プラセンタ、24Kゴールド

- 使用方法: 肌に密着させ、約30分後に取り外す

- 効果: 保湿、肌の再生、疲れた肌の改善



120000ウォンで購入したお品物です。





#韓国コスメ

#フェイスパック 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>パック・フェイスマスク 商品の状態: 新品、未使用