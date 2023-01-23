『マウンテンハードウェア コアエアシェルシャツジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 09時 27分に出品され03月19日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マウンテンハードウェア MOUNTAIN HARDWEAR コアエアシェルシャツジャケット



サイズ Sサイズ

カラー ネイビー



昨年購入し登山時のウェアとして4回ほど着用しました。

状態としては、目立ったキズ、ほつれ、破れなどは見当たりませんのでご購入後も問題なく使用頂けるかと思います。



※合わせて、同製品のショーツも出品させて頂いております。ショーツはMサイズとなっております。



以下、商品説明です。

伸縮性、防風性、耐久性、通気性がありながら軽くしなやかな「エアシェル」シリーズのシャツジャケットタイプです。あらゆるアクティビティに対応する汎用性を持ち、登山中の行動着としても、肌寒い稜線でのはおりものとしても使用可能。前立てはボタンではなくスナップタイプで、着脱や通気がしやすい仕様です。



特徴

●耐水性、耐久性、伸縮性を全て備えるPertex QuantumAir

●リサイクルナイロン59％を含む リップストップナイロン素材

●着脱容易なフロントスナップボタン

●ハンドポケット付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: マウンテンハードウェアー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ マウンテンハードウェア コアエアシェルシャツジャケット