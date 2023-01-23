『セルフォード フレア ロングコート ノーカラー Aライン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 11時 44分に出品され03月28日 11時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大手リサイクルショップで購入しました。



CELFORDのベージュのウールコートです。

写真2枚目のような濃いめのベージュ、ライトブラウンのようなお色です。



とても柔らかい生地で、ウエストシェイプされたシルエットが綺麗です♡

モデルの美香さんも着用されていました。



36 Sサイズ相当

平置き、素人採寸ですが

着丈122cm、身幅45cm、肩幅38cm、袖丈58cmです。



背中部分を中心ににやや毛羽立ちがあります。（写真9枚目）

ポケットはしつけ糸が付いていて未使用です♪

その他に気になる傷や汚れなどは確認できませんが、中古品であることをご理解の上お買い求めください。



☆若干圧縮して梱包することがあります。

☆リサイクル資材を使用することがあります。



多少のお値下げも可能なので、お気軽にご希望額をコメントください(^ ^)



カラー···ベージュ系

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セルフォード フレア ロングコート ノーカラー Aライン