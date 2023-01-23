『【限定出品】フィンガリン CUMALICE DAY PACK【2024年最新】 』はヤフオクでから04月25日 19時 49分に出品され04月25日 19時 49分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在354件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離のため11月の限定出品とします。



Quality/ 本体：ポリエステル 100% ストラップ:ナイロン 100%



大きくなったクマリスポーチ型のデイパックです。軽やかなCODURAを使用しています。

同色のショルダーベルトや資材使いなど単色で可愛らしい仕上がりです。CUMALICE POUCH, MULTI POUCHをフロントのストラップに取り付けすることができます。



定価22,000円で購入しておりますが、購入したのが数年前で現在はより高値での販売やポーチのみの販売などとなっております。手持ちのための箇所が少し汚れておりますが目立つ程ではなく、十分に使用可能な状態です。状態は画像にて確認ください。断捨離のため出品します。

多少の値下げ可能。コメント宜しくお願いします。



phingerin フィンガリン

rotol ロトル

confortablereason コンフォータブルリーズン

bukht ブフト tone トーン

saby サバイ thenerdys ナーディーズ

ethos エトス .efilevol エフィレボル

sandinista サンディニスタ

cyderhouse サイダーハウス

littlebig リトルビッグ

ns ノース sansea サンシー

auguste オーギュスト

uru ウル essay エッセイ

o- オー NL ニール

magliano マリアーノ

sugarhill シュガーヒル

allege アレッジ

soshiotsuki soshi otsuki

john lawrence sullivan ジョンローレンスサリバン

kolor カラー

sacai サカイ

DAIRIKU ダイリク

maison martin margiela マルジェラ

UNUSED アンユーズド

YOKE ヨーク

STEIN シュタイン

NEON SIGN ネオンサイン

COMOLI コモリ

AURALEE オーラリー

JIEDA ジエダ



カラー...グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フィンガリン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【限定出品】フィンガリン

CUMALICE

DAY

PACK