『PRADA ショルダーバッグ 黒 ナイロン フリンジ付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 02時 22分に出品され03月17日 02時 22分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【洗練されたデザイン】

PRADAのショルダーバッグは、シンプルでありながらエレガントなデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、普段使いから特別なシーンまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。日常の使用にも適しており、長持ちするアイテムです。



【実用性】

フリンジ付きのデザインがアクセントとなり、機能性とファッション性を兼ね備えています。必要なものをしっかり収納できるサイズ感も魅力です。



- ブランド: PRADA

- 素材: ナイロン

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: フリンジ付き



サイズ：30cm×23cm×8cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

ショルダーバッグ

黒

ナイロン

フリンジ付き