『超極少品！ 【marmot】ダウンジャケット 【雫】購入時価格27300円【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 07時 06分に出品され04月01日 07時 06分に終了予定です。即決価格は9,294円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:marmot マーモット

サイズ:表記 M

品番:MJ-0859 雫

購入時価格:27300円



★肩幅45

★身幅49

★着丈64

（個人採寸ですので若干の誤差あります）



☆【雫】というシリーズで、ダウンの縫い目が他にないパターンで他の方とかぶらず、差をつけれます！



☆あまり見かけない、超極少品で凄くカッコカワイイデザインです！



☆ キルティングジャケット、ダウンジャケットの両方の良い所を併せ持ち、着膨れせずにスマートに着れます！



☆この柄のモノはもう売っておらず、廃盤モデルですので入手困難です



☆希少なデザインで、あまり、、というか、全く人と被らないと思います！



☆タイトな作りで、モコモコしていませんが保温性に優れています！



☆800フィルパワーダウンは 高級ダウンD社、M社に匹敵する温かさ！ オススメです！



☆肩幅、アームホールがスッキリフィットしてダウンジャケットに ありがちな大袈裟感がなくスタイリッシュ！



☆フード付きと比べても重苦しい感じがしないので気軽に羽織って出かけられる！



☆色は鮮やかなイエロー！（実際の色の名称はハニー）



☆左胸、袖の刺繍がカッコいい！

（刺繍なので高級感があり、プリントのように剥がれたりしません）



☆タグは処分しておりましたので、参考にしてください

（写真10〜11枚目）



☆かなり希少価値が高いと思われます！



☆着用回数7〜8回くらいで、使用感もそんなにない方かと思います



☆自宅保存です。ご了承ください。m(_ _)m





★小さく畳んでの発送となります











#マーモット

#ダウンジャケット

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☆他も色々出品していますので、よろしければご覧下さいませ↓

#WEARWEAR



☆家族に喫煙者、おりません

☆家族に香水等を使用している者、おりません

☆ペットは現在も過去も飼ったことございません



超極少品！ 【marmot】ダウンジャケット 【雫】購入時価格27300円 【イエロー】



カラー···イエロー



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)





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カラー···イエロー



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 超極少品！

【marmot】ダウンジャケット

【雫】購入時価格27300円