『JMウェストン スエードスニーカー 8【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 15時 01分に出品され03月29日 15時 01分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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JMウェストンのスニーカーになります。

「テニス」というモデルになります。

サイズは8 色はベージュです。

トゥモローランド別注品のスエード素材のものです。

定価89100円になります。

気に入って色違いで3足買いましたが、こちらは出番がないので出品することにしました。購入時の試着しかしていません。

とてもシンプルで上品なスニーカーなので、ジャケパンスタイルにもカジュアルにもお使いいただけます。

写真に写っている箱や袋もおつけします。



※サイズに関する質問には回答できませんのでご了承ください。サイズ感の分かる方にオススメします。



クロケットアンドジョーンズ、パラブーツ、ジョンロブ、カルミナ、オールデン、チャーチ、チーニーなどの革靴ブランドがお好きな方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ジェイエムウエストン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ JMウェストン

スエードスニーカー

8