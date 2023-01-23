『Apple HomePod mini ホワイト MY5H2J【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 07時 55分に出品され03月24日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用感ありますが全体的にキレイな状態です。

動作確認済み

自宅保管品





即購入大歓迎です！



ブランド: Apple

モデル名: HomePod mini

カラー: ホワイト

付属品: 電源アダプタ、ケーブル 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル