『✨新品極美42✨セレブ可愛い〜プリンセスDress型❣✨ スーパービューティー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 50分に出品され03月18日 19時 50分に終了予定です。即決価格は19,190円に設定されています。現在662件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パンフレット掲載❣

まるでリカちゃん〜



【限定品】

清楚ネイビーは極少生産❣



新品極美品は、

ハリと光沢とキラッキラ〜感が

中古とは

全く違う〜〜〜(⁠。⁠☬⁠０⁠☬⁠。⁠)/



Super Beauty史上

１番プリンセスドレス型♡♡♡



ゴージャス

Merry Christmas〜〜✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧



忘年会〜

クリスマス〜

カウントダウン〜

お正月〜 新年会〜

などなど〜

こちらで

楽しい年末年始〜〜✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧









なんて

清楚可憐なネイビー

*。⁠*゜⁠(⁠人⁠*⁠´❛∀⁠❛)⁠。⁠*゜⁠+



まるでリカちゃん❣

パカッと広がる

プリンセスDress仕立て



大きめベルベットベロア衿

小顔効果(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)



贅沢尽くし

最高級タフタ生地、

衿＆袖口＆ウエストにはベルベットベロア

＆

豪華レースライン〜(⁠☆⁠▽⁠☆⁠)



すべてカラーが統一

だからお上品❣



カワイイ〜最高峰

プリンセスDress型

パリジェンヌダウンコート





◆写真のムラはありません









#つかさサロン

最新の１部のみ

全出品なら、一覧表で(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧









◆スーパービューティー



【新品】タグ付き

極美品❣



帝国ホテルにて購入



◆定価 ￥50000くらい



◆size 42L M〜 L～LL



◆着丈 93

◆身幅 49〜開きます

◆裾幅 80〜開きます

cm 約



銀座マギー トゥビーシック

エムズグレイシー レリアン

ギャラリービスコンティ

エポカ エフデ ダーマ

アナイ ローラアシュレイ

ベイクルーズ 組曲 トワレ

ミラオーウェン ザラ

スナイデル ビッキー

ジルスチュアート

ケイトスペード レオナール

テッドベイカー 伊太利屋

ユナイテッドアローズ

ニューヨーカー

ナノユニバース

レストローズ

ブルックスブラザーズ

ラルフローレン トワレ

マックスマーラ リズリサ

アダムエロペ エムプルミエ

ノーリーズ レッセパッセ

ローズティアラ

トゥモローランド

アーモワールカプリス



素材(詰め物)...ダウン

濃紺 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: スーパービューティー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨新品極美42✨セレブ可愛い〜プリンセスDress型❣✨

スーパービューティー