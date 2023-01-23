『美品 Canon EOS 70D☆高速連写☆スマホに転送可！☆動作撮影可【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 01分に出品され04月11日 05時 01分に終了予定です。即決価格は23,276円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Canon キヤノン EOS 70D レンズキット



【70Dの特徴】

Canon EOS 70Dは

有効画素数およそ2020万画素の超高画質一眼レフです♩

タッチパネル式バリアングルモニターで、

Wi-Fi機能も標準で搭載など高性能で大人気です♪



写真撮影だけではなくフルHD画質の動画撮影にも対応♪



液晶ライブビュー撮影も可能で

可動式なので自撮りも可能です♪

もちろん動画撮影も対応します♪♪



【おすすめポイント】

✨WiFi＆Bluetooth搭載！スマホへサクサク転送

✨超高画質2020万画素

✨フルハイビジョン撮影&動画サーボAF搭載

✨液晶の角度を自由自在に展開できる

✨最高約7コマ/秒の高速連写♪

✨届いた日からすぐに使えるセット♪

✨初期不良1週間保証

✨全国送料無料



【コンディション】

☆本体☆

本体スレ傷などほとんど見当たらない

きれいな状態です！



☆レンズ☆

レンズ内使用に伴うチリなどありますが

撮影に影響ございません！



きれいな写真が撮影できます！



☆動作☆

動作確認済み！



【お届けするもの】

・ボディ本体

・標準レンズ（18‐55㎜）

・フロントキャップ

・バッテリー

・充電器

・ストラップ

・SDカード



【おまけ】

・ブロア

・クリーニングクロス

おまけはすべて新品でのご用意です！



※他のネットショップに同時出品している為、売切れた場合突然出品取り下げしますのでご了承くださいm(__)m



他にもさまざまなカメラを出品してますので是非ご覧になってください♪



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最後までご覧いただき、ありがとうございました(^^)/



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#心愛カメラ一眼レフ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キヤノン