『✨むつお様専用✨送料無料‼️COACHコーチ✨ボディバッグ斜めがけショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから02月13日 16時 38分に出品され02月13日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✨ご覧いただきありがとうございます。✨

COACHメンズ 斜めがけボディバッグ



●ギフトで頂きましたが、私は荷物が多く

もう少し大きいバッグを使う為１度？2度程使いましたがお譲りさせて頂きます。

非常に綺麗な状態です。

写真ご参考まで。



●即購入可・禁煙

●匿名配送

●メンズ

●正規品

●サイズ…たて約32cm・よこ約24cm

底幅 約6cm ショルダー調節可能

●状態は綺麗でほぼ新品です。

ただ、中古品になりますので神経質な方、細かい部分が気になる方はご遠慮ください。



※他のサイトより安く出品させていただいてます。



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

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メンズ

バッグ タグ ✨むつお様専用✨送料無料‼️COACHコーチ✨ボディバッグ斜めがけショルダー