『SUPREME【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 07時 14分に出品され04月25日 07時 14分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在546件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 あまり着でいないので出品します。

フードのところがマジックテープでマスクみたいになります。少し毛糸が絡まっていたりしますがご了承ください。気にならないくらいの汚れがありますが着る回数が少なかったので状態は良いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SUPREME