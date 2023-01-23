『アディダス トラックジャケット ジャージ サイズ M メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 13時 30分に出品され03月15日 13時 30分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



adidas アディダス

トラックジャケット ジャージ

アディダスジャパン製



品番 AUP002

サイズ M



カラー ベージュ x ブラウン



付属品 無し



状態

気になる部分は画像アップしております。

小さな汚れ、キズ、擦れなどはございますがコンディションは問題ないです。

状態についてですが、当方でも確認はしていますが、万が一の見落としがあるかもしれません。あくまで中古品ですので、その点をご理解頂いた方よろしくお願いいたします。

(画像のご確認お願いいたします。)



即購入・即発送可能です。

お値下げ不可です。

小さく折りたたんで発送です。

よろしくお願いいたします。



カラー···ベージュ



肩幅···50cm

身幅···51cm

袖丈···61cm

着丈···63cm

平置き素人採寸です 目安にしてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス トラックジャケット ジャージ サイズ

M

メンズ