『Jabra Elite 10 ワイヤレスイヤホン Bluetooth ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 16時 31分に出品され04月14日 16時 31分に終了予定です。即決価格は11,346円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■理想的なサウンドに心地よく浸ろう

革新的な Jabra コンフォートフィットテクノロジーにより、耳に自然になじんで一日中快適です。62,000 の耳の形状を検証し、どんな耳の形状にも合わせて形を変える Jabra 独自の楕円形イヤージェルを開発しました。セミオープンデザインで、耳が塞がれている感覚がありません。独自のイヤージェルデザインによって、耳の中の圧力を解放します。どれほど長時間つけていても、驚くほど快適なイヤホンです。



■DOLBY ヘッドトラッキングを備えた空間サウンド

Dolby による完全なイマーシブサウンドに没入。Elite 10 の、Dolbyヘッドトラッキング テクノロジーを備えた空間サウンドにより、さらに臨場感あふれる Dolby Atmos 体験が得られます。頭の動きに合わせてサウンドが追従する 3D オーディオ環境が出現し、思わず耳を疑うようなサウンドに包まれます。Elite 10 には10 mm の スピーカーが搭載されており、躍動感あふれるサウンドによって、お気に入りの映画や音楽、ゲームがこれまで以上にクリアに表現されます。心を揺さぶるような究極のサウンド体験です。



■2 倍強力なアクティブノイズキャンセリング

Jabra アドバンストアクティブノイズキャンセリング? (ANC) は、Jabra の標準 ANC の 2 倍強力で、どんなに騒がしい環境でも特別な体験を提供します。耳の形と周囲の環境の両方に適応することで、ANC 強度を耳の穴の形、使用環境に合わせて自動調整し、どんな場所でも最適な ANC 性能を発揮します。コーヒーショップの喧騒も通勤中の電車の騒音も、あらゆるノイズを遮断して、完全に集中することができます



■周囲の影響を受けずに通話

巧みに配置された 6 つのマイクが、ビジネス通話を常にクリアに保ちます。内蔵マイクが周囲の雑音を識別し、通話の声だけを拾うので、屋外にいても周囲の音が邪魔になることはありません。



■ロングバッテリー

最長 6 時間の連続再生が可能なので、長いプレイリストでも、最後まで再生できます。イヤホンのバッテリーが切れたら、ワイヤレス充電ケースに入れるだけで、さらに 21 時間使用できます。充電が必要な場合も、急速充電でいつでもすぐに充電できます。どんな場面でも便利なロングバッテリーです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用