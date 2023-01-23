『未使用 kobold コーボルト ホワイト VC100 紙パックレス コードレス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 03時 55分に出品され03月19日 03時 55分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンディクリーナー

kobold(コーボルト) ホワイト VC100S

紙パックレス式 /コードレス



未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 新品、未使用