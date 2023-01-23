『次回入荷は2025年3月！SUNSET BAY -BUZZARDS- NAVY【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 58分に出品され03月03日 08時 58分に終了予定です。即決価格は49,680円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年春にanemoscope鎌倉店にて購入

215,000円

10回くらい着用しました

腕に着皺が入っています

また、腰のベルト金具が右側のみ一部欠けていますが、その他は目立った傷や汚れは有りません

※写真をご参照下さい

サイズは3(L)です

身長178cm体重68kgで、インナーにハイゲージニットでジャストサイズ、ウエットでややタイトめといった印象です

anemoscopeのサイトによれば、当サイズの次回入荷は2025年3月とのこと

今年中にライダースジャケットを楽しみたい方は是非ともご検討ください



SUNSET BAYのアイテムの中で、最も長い歴史を持つ一着”BUZZARDS”

SINGLE型でもDOUBLE型でもない"SEMI DOUBLE"と言われるデザインで構築された、他に類の無いSUNSET BAYのフラッグシップモデル。



WAX VINTAGE HORSE HIDEを基盤にネイビーで染料染めを行った後に、パキッとした色味を出すため顔料をコーティング。



馬革本来の表情を殺さぬよう一枚一枚丁寧に熟練した技術で職人が限りなく薄く顔料を吹き付けています。



多くの工程を経て出来上がったオリジナルのホースハイドは、畝りの強いはっきりとした凹凸の深い皺が刻まれ、着用を重ねる毎により奥行きのある男らしい一着へと進化していきます。



＜MATERIAL＞

SHELL : WAX VINTAGE HORSEHIDE(染料・顔料)

LINING : COTTON/100%



3 (L)

着丈63.5cm 肩幅44.5cm 身幅53cm(×2) 袖丈64cm 裾幅48cm(×2)



カラー···ブルー



レザー素材···馬革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 次回入荷は2025年3月！SUNSET

BAY

-BUZZARDS-

NAVY