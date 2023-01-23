『レインボーマン 太陽の化身日輪 タカトク デッドストック未開封新品 ソフビ人形【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 22時 32分に出品され04月29日 22時 32分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レインボーマン

太陽の化身 日輪

タカトク

デッドストック未開封新品

ソフビ人形



当時物オリジナル袋入りデッドストックです。

復刻版等ではありません。



キレイです。



発売から50年ほど経っておりますので、多少の経年劣化のスレやシミなどもあるかもしれませんが清掃すればキレイになると思いますが、デッドストックなのでこのままで♪



古いソフビ製品は、みんなこうなってしまうのでコレクターの方々ならば分かると思います。



経年による汚れやヤケや製造時のスレや色移りなどは写真を参照下さい。



細かい点でまで気にするような神経質な方は入札をご遠慮下さい。

アンティーク玩具にご理解ある方のみ入札をお願い致します。



ご入金確認後の土日祝日を除く2日以内には、指定の発送方法でお荷物を出荷します。

荷物を受け取りましたら早急に受け取り連絡出来ない方は参加しないでくださいね。

ノークレーム、ノーリターンです。



新規のIDや悪い評価の多い方は入札取り消させて頂く場合もあります。

またわたしが答える意味が無い…。と感じる様な質問には返答しません。



それでは、ぜひお買い求めをご検討くださいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用