『【バティゴール様 専用】ヨネックス ジュニア クラブセット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 01時 49分に出品され03月14日 01時 49分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 YONEX JUNIOR CLUB SET J135

ヨネックス ジュニア クラブセット

クラブ7本セット+キャディバッグ付

カラー：ピンク

【男女年少者用】【2016年モデル】



2020年8月に当時小学5年生の娘用に購入。

練習場で2回使用した後、自宅で保管。

目立った傷、汚れ等もなく良好だと思います。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヨネックス