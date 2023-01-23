『ChristianDiorバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから05月02日 07時 43分に出品され05月02日 07時 43分に終了予定です。即決価格は37,050円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブルー

5番、6番写真見ての通り

ファスナー横に黄色いシミ？？

購入先 シンガポール



サイズ H 24

W 40

D 12 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ChristianDiorバッグ