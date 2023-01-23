『MAATEE&SONS 23AW チグハグWESTERN SIZE2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 26分に出品され03月12日 13時 26分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MAATEE&SONS



MAATEEの新型シャツ"チグハグウエスタン"今季のイチオシです。

ライトオンスのデニムで作製したウエスタンシャツです。

テーラードジャケットなどとの相性も考え、絶対に売れないと噂ながらもTRYしたそうです。

”ウエスタンシャツをドレス寄りに仕立てました”で終わらせたいところですが、今回はチグハグウエスタンです。洋服は素材縫製パターン使用全てが相重なり出来上がる物です。もちろん隙がないものが最も美しいのですが、敢えて隙を作ったり1つのガーメントの中でA面B面を表現したり、そんな服があっても良い。で、チグハグウエスターン。

着ると新鮮な気持ちにもなりますが、自分の手持ちのボトムとも何の違和感もなく馴染んでくれます。



SIZE2:肩幅47cm 袖丈64cm 身幅60cm 着丈81cm



Needles ニードルス

Nepenthes ネペンテス

engineered garments エンジニアードガーメンツ unused アンユーズド

comoli コモリ

auralee オーラリー

yoke ヨーク

stein シュタイン

sus-sous シュス

ANATOMICA アナトミカ

a.presse アプレッセ

blurhms ブラームス

HERILL ヘリル

CIOTA シオタ

Graphpaper グラフペーパー

MARKAWARE マーカウェア

NEAT ニート

NICENESS ナイスネス

maatee&sons マーティアンドサンズ

AUBERGE オーベルジュ

FRANK LEDER フランクリーダー

KAPTAIN SUNSHINE キャプテンサンシャイン

【注意事項】

自宅保管品ですので、神経質な方、完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。

商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。

なるべくコンパクトに発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マーティーアンドサンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MAATEE&SONS 23AW

チグハグWESTERN SIZE2