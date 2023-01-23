『〜12/1 PATAGONIA ラガーシャツ XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 03時 30分に出品され04月21日 03時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 12/1で出品終了とさせていただきます

ご了承下さいませ

パタゴニア

ラガーシャツ

サイズ:XL

着丈:約71cm

身幅:約52cm

肩幅:約45cm

袖丈:約60cm

※多少の前後はご了承下さいませ



古着になりますのでご理解ある方のみご購入をご検討くださいませ



他でも販売中の為、ご購入の際はコメントにてご確認いただきますよう宜しくお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 〜12/1

PATAGONIA

ラガーシャツ

XL