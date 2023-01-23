『WESTERN MOUNTAINEERING/超レア70s80sダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 20時 28分に出品され05月07日 20時 28分に終了予定です。即決価格は27,300円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今から30年程前にアメリカはシカゴを旅行した際に手に入れた逸品です。

本気で登山、トレッキング、キャンプ等される方なら言わずと知れた「ウエスタンマウンテニアリング」のダウンジャケットです。

1970年、アメリカのカリフォルニア州サンノゼに住む2人の若い登山家が、自分たちでスリーピングバッグを作り始めたコトがブランドの始まりです。

それは探し求めた最高の素材、細部にまで拘ったデザイン、優れたワークマンシップで、どんな場所、極寒の地でも使える最高品質のスリーピングバッグを生み出しました。

実の所、当時現地で必要に迫られこちらを購入した際、私はこのブランドのコトを知りませんでした。

ただただ他ブランドとは明らかに違うダウンのボリューム感、そして妖艶なまでに深みのあるボルドーカラー、なによりブランドネームの“ウエスタン”に一目惚れしたのでした笑

時が経ち確か2008年頃、とある雑誌でこのウエスタンマウンテニアリングがトピックとして紹介されており、通常550フィルパワーあれば十分な保温性を保つと言われるダウンですが、このブランドは全てのプロダクツに850フィルパワー以上の良質なダウンを使用している云々と。。。

知る限り日本でウエスタンマウンテニアリングが一般に広く認知され始めたのはこの時期くらいからだと思います。

現在フライトジャケット、フラッシュジャケット等のネームアイテムで人気を博しているウエスタンマウンテニアリングのダウンジャケットですが、遡るコト約40年程前にはそのマスターピースはすでに完成されていたんですね！

残念なコトに生産がカナダ拠点になったりしておりますが、本国アメリカで生産され始めてすぐの当時のネームタグの付く本物のウエスタンマウンテニアリングをお譲りします。

なかなかお目にする機会のないジャケットです。

登山家の方をはじめ、マニア、コレクターの方垂涎の的となるレアピースです。



当時、現地で着用した以外ほぼ着ずコレクションと化していたので、未着用に近いほど綺麗な状態を保っています。

サイズ表記···M

かなりボリュームあるダウンなのでサイズ感はざっくりした計測であるコトをご理解下さい。

肩幅···約55cm

身幅···約58cm

着丈···約70cm

この機会を逃すとまずこの状態では出てこないと思います、お見逃しなくどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ウェスタンマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WESTERN

MOUNTAINEERING/超レア70s80sダウンジャケット