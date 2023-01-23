『HARE サイドプリーツステンカラーコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 01時 24分に出品され03月24日 01時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HARE

サイドプリーツステンカラーコート



サイズ S



着丈112

肩幅62

胸囲135

袖丈52



【ブラック系その他08,パープル39】

表地:ポリエステル81% :レーヨン19% 裏地:ポリエステル100% 別布:ポリエステル95% :ポリウレタン5%



品番 103953 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HARE

サイドプリーツステンカラーコート