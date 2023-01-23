『iPad Pro Smart Keyboard Folio 11インチ US【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 04時 25分に出品され03月18日 04時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき有難うございます。



■型番

MU8G2LL/A



■状態

購入したのですが、使うことがほとんどなかったため出品します。

目立った傷や汚れはないですが、自宅保管のため新品同等の品質を求める方はご遠慮下さい。



■キーボードレイアウト

US(米国)配列



■付属品

外箱



恐れ入りますが、お値下げはご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし