『【値下げ】ReFa 4 CAXA (Black)（リファフォーカッサ ブラック）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 08分に出品され03月05日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|リファ
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落札価格7800円
780 入札履歴
終了
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