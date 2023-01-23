『【値下げ】ReFa 4 CAXA (Black)（リファフォーカッサ ブラック）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 10時 08分に出品され03月05日 10時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お値下げしました。

14500円→12000円



商品説明 : リファフォーカッサ

商品名：ReFa 4 CAXA (Black)（リファフォーカッサ ブラック）

定価：30,800円



半年ほど前にホットヨガスタジオLAVAで購入した正規品です。

全身お使いいただけます。



購入後、3回ほど使いましたが習慣化出来ず、棚にしまわれたままになっておりました。

なので、こちらで使っていただける方にお譲り出来たらと思い出品いたします。



黒とシルバーの色合いが高級感があります。

曲線的な形状が特徴で、手にフィットしやすく、使いやすいです。



水中使用はしていません。消毒済み。

出品は、本品、クロス、袋、箱、、ガイドブック及び取扱説明書、ギャランティカードです。





中古品にご理解の上、ご検討ください。





ケア...凝りほぐし, リフトアップ

部位..顔, 足, お腹、お尻、全身 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リファ