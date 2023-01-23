『ジルバイジルスチュアート ワーキングレディトートバッグ 大 バイカラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 08時 34分に出品され03月08日 08時 34分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

JILL by JILL STUARTのバッグは、エレガントでありながら実用的なデザインが特徴です。



新品 未使用 定価15730円

タグ付きなので 誕生日、クリスマス、記念日、ホワイトデー バレンタイン 母の日 プレゼント にもお勧め♡



カラー ベージュ

ジルバイジルスチュアート

ワーキングレディトートバッグ



他にもジルのコート、ショルダーバッグ、財布、コート、キーホルダー マフラー ストール ジャケットなど出品中♪



JILL by JILLSTUARTのロゴプレートや、

リボンが飾られてチャームポイントに。

3つの収納スペースがあり

ダブルファスナー開閉で

大事な貴重品もしまいやすいです。

通勤や通学にも便利なたっぷり容量に、

内ポケットや自立しやすいよう底びょうも

付いたきちんと感のある仕上がりです。

ハンドルには、キーリングもさりげなく付いているので、とっても実用的です。



※パソコンのモニターやスマートフォンの画面によっては、商品の色合いが、画面表示上のものと現物で異なる場合があります

















































































































































































































































































出品中

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カシス ボルドー赤 バーガンティ ベージュ ブラック ローズ プラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジルバイジルスチュアート

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジルバイジルスチュアート

ワーキングレディトートバッグ

大



バイカラー