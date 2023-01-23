『ルイ・ヴィトン グラフィティ アルマMM ハンドバッグ 美品 正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 11時 03分に出品され03月06日 11時 03分に終了予定です。即決価格は95,700円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LOUIS VUITTON / ルイ・ヴィトン



アルマMM

モノグラム グラフィティ



【サイズ】

W約30cm x H約23cm x D約11cm

ハンドル高さ：約10cm

【仕様】

開閉式：ファスナー

内側：オープンポケット x 2



発売当時東京のルイ・ヴィトン店舗で購入したものです。

ほとんど使わなかったので全体の状態は綺麗です。

変色や黄ばみなどもありません。

ただ底のフチの所に保管の際についてしまった青いシミと薄い擦り傷があります。

よく見ないとわからないくらいのものです。

画像でご確認ください。





ヴィトン

グラフィティ

バッグ

アルマ

総柄

ロゴ

限定品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン グラフィティ アルマMM ハンドバッグ 美品 正規品