『brunt ツナギテーブル バーティカル セット シェルコン50用【お歳暮】』はヤフオクでから04月20日 04時 09分に出品され04月20日 04時 09分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在455件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 bruntのリアリスト用ツナギテーブルとバーティカルのセットになります。

バーティカルはシェルコン25、50どちらとも併用可能ですが、ツナギテーブルのサイズはシェルコン50です。

数回使用しました。多少のスレ傷が両方とも有ります。

バラ売りはすみません。

アウトドア用品に理解ある方からの入札お待ちしております。

ノークレームノーリターンでお願いします。



ネルデザインワークス

nerudesignworks

Asimocrafts

アシモクラフツ

oldmountain

オールドマウンテン

38explore

lockfield

ロックフィールド

Ballistics

H&O

エイチアンドオー

サンゾー工務店

GRINDLODGE

グラインドロッジ

bonbonero

ボンボネロ

solol

ソルオル

ネイタルデザイン

NATALDESIGN

deviseworks

デバイスワークス

BRUNT

SOMABITO

ソマビト 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

テーブル・チェア・ハンモック タグ brunt



ツナギテーブル バーティカル

セット シェルコン50用