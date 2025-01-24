『AirPods Pro 2 Lightning AppleCare+有効【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 53分に出品され03月23日 11時 53分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

AppleのAirPodsは、音質と接続性において高い評価を受けており、ユーザーからの信頼が厚い製品です。



【使いやすさ】

シンプルなデザインと直感的な操作性により、誰でも簡単に使用できます。特にApple製品との連携がスムーズです。



【ポータブル性】

コンパクトな充電ケースが付属しており、持ち運びが便利です。外出先でも手軽に充電できます。



AppleCare交換後の製品をそのまま出品いたします。

AppleCare+はそのまま2025/1/24まであります。



- ブランド: Apple

- モデル: AirPods

- 色: ホワイト

- タイプ: ワイヤレスイヤホン

- 端子: Lightning



ご覧いただきありがとうございました！ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル