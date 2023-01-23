『Bose QuietComfort Ultra EarBuds イヤホン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 03時 45分に出品され03月26日 03時 45分に終了予定です。即決価格は20,399円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Bose QuietComfort Ultra Earbudsです。

殆ど使用しなかった為、状態としては綺麗だと思います。



付属品のイヤーチップ、スタビリティバンドも全て揃っております。

箱のカバーはございませんので、ご了承ください。

（写真⚪︎枚目がお送りする商品の全てです）



※1.他にご希望されていた方にもご迷惑がかかる為、ご購入後はお支払い前•商品発送前•商品発送後において、ご購入者様都合でのキャンセルは一切お受けできませんので、間違えのないよう確認してからご購入ください。もしご不明点や気になる点がございましたら、必ずご購入前にコメント欄にて質問してください。



※2.出品にあたりかなり綿密に確認しましたが、一度人の手に渡ったものであり、個人で感じ方は異なりますので、気になる方にとってはその他細かい傷や汚れがあるかもしれません。その点、ご了承の上、ご購入をお願いいたします。少しでも気になる方や神経質な方はご購入をお控えください。



※3.ビニール・紙袋・封筒・ダンボールのいずれかに入れて匿名発送致します。ビニール・紙袋・封筒・ダンボールはもともと若干の傷や破れ、小穴、折れ、傷がある場合がございます。



※4. 即購入頂くことは問題ございませんが、クレジットカードや売上金等で即座にお支払い頂ける方のみご購入をお願いいたします。



※5. 発送は期日ギリギリになる可能性が高い為、ご了承頂ける方のみご購入ください。



ボーズ モデル名···QuietComfort Ultra Earbuds

その他特徴···ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ