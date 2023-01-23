『Chrome ナイロンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 09時 07分に出品され03月25日 09時 07分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バックポケットがあるので、ロードバイクや自転車に乗る時に便利です。

サイズはSですが、日本サイズのM相当だと思います。

当方身長179センチ、体重60キロですが、Sサイズでちょうど良いです。



2、3回使用して、一度だけ洗濯しました。

状態はとても良いです。



Chrome store原宿で24000円ほどで購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クローム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Chrome

ナイロンジャケット