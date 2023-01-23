『CHANEL CHANCE オードゥ パルファム (ヴァボリザター) 50ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 08時 15分に出品され03月30日 08時 15分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL シャネル

チャンス オードゥ パルファム(ヴァボリザター)

50ml



今年に国内百貨店で購入した正規品です。ワンプッシュしたのみですので、ほぼ全量残っていると思います。

ショッパーお付け致します。



【商品説明】

CHANELの「CHANCE」は、女性のためにデザインされたエレガントな香水です。フレッシュでありながらも深みのある香りが特徴で、日常使いから特別な日まで幅広くお楽しみいただけます。



【特徴】

このオードパルファムは、50mlの容量で、長時間香りを楽しむことができます。洗練されたボトルデザインは、インテリアとしても映えるアイテムです。



【製造国】

フランス製で、高品質な原料を使用しており、信頼性の高いブランドです。



- ブランド: CHANEL

- 商品名: CHANCE

- タイプ: オードパルファム

- 内容量: 50ml

- 製造国: フランス

-定価: 16,500円



即購入OKです。

お値下げ交渉ご遠慮下さい。

自宅保管にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。



ご覧いただきありがとうございます。



種類...オードパルファム



総容量...50〜99ml



容器の形状...スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シャネル