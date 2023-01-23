『Prada sports archive leather sneaker 27【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 08時 49分に出品され03月16日 08時 49分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在521件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA SPORT leather sneaker 27



実寸 : 27-28

素材 : leather

カラー：black





⚠︎即購入⭕️/即決購入者様優先

購入後の同梱不可

返金返品対応不可



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#prada #pradasports 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: プラダスポーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Prada

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leather

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27