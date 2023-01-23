『YONEX24 Paris Olympicバドミントン日本代表モデル(MEN)【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 20時 30分に出品され04月24日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #YONEX専門店ゲームシャツ

#YONEX専門店日本代表モデル

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購入ご希望の方は下記の説明をお読みください



●24 Paris Olympic 日本代表モデル●



●24 JAPAN BADMINTON NATIONAL MODEL●

バドミントン日本代表チーム2024年モデルの

デザインコンセプトは「日本らしさ」

世界中から高い評価を受ける日本の伝統文様や文化財をモチーフとし現代的にアレンジ。

唯一無二の「日本らしさ」と機能やデザインの「ヨネックスらしさ」をかけ合わせ世界を舞台に戦う選手達を彩ります



●受注会限定モデル●

通常のモデルと違い販売店が限定されていて販売枚数も非常に少ないウエアになります

数に限りがあります

出品分のみになります

メーカー完売のため再入荷はいたしません



●お得な案内●

こちらの商品はセット割引対象商品

複数枚ご希望の方は２点目以降送料分200円を割引させていただきます



★お願い★

①値引き等の価格交渉はご遠慮下さい

②身丈等のサイズ測り依頼はご遠慮下さい

③購入希望です等のお伺いコメントはご遠慮下さい



★商品説明★

商品名/ゲームシャツ(UNI.フィットスタイル)

カラー/グレー(010)

サイズ/XO

サイズ表/

●Ｍサイズ 身丈:67 胸囲:100 裾回り:96

●Ｌサイズ 身丈:69 胸囲:104 裾回り:100

●Ｏサイズ 身丈:71 胸囲:108 裾回り:104

●XOサイズ 身丈:73 胸囲:112 裾回り:108

素材/ポリエステル100%

販売価格/10,450円(消費税、送料、販売手数料込)

製造国/日本製

構造/UVカット 吸汗速乾 ストレッチ 制電Precision Move

VERY COOL DRY

再生ポリエステル

商品の特徴/

●Precision Move

フレスタの三角形状を腕の伸び方向に長くとることで、可動域を維持しながら脇の不快なあたり軽減。

着用時の不快感を感じにくい形状となっています。

●VERY COOL DRY:涼感+DRY

バドミントン審査合格品

日本ソフトテニス連盟の着用基準に準拠

テニス大会での着用可能です

タグ付き新品未使用品を送ります 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ヨネックス