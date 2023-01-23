『YONEX24 Paris Olympicバドミントン日本代表モデル(MEN)【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 20時 30分に出品され04月24日 20時 30分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バドミントン>>>ウェア
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|ヨネックス
アパックス バドミントン ラケット ファンタラ プロ
¥ 11375
専用 ナノスピード8000
¥ 9750
LI-NING エアロナット9000C
¥ 11050
ナノフレア 1000 GAME ガット張済、グリップ新品
¥ 9737
【美品】AXFORCE 100【値下げ】
¥ 11050
ミズノ キャリバー ＶＳツアー 4UG5 早川賢一限定モデル
¥ 7722
アークセイバー10
¥ 7800
バドミントンラケットアルティウス01スピード
¥ 9750
希少 3ug5 アークセイバー8dx ヨネックス バドミントン ラケット 廃盤
¥ 8667
YONEX ナノフレア NANOFLARE 1000ツアー TOUR 3u5
¥ 10530
YONEX Atシリーズ バドミントンラケット
¥ 18360
専用 ゴーセン インフェルノライト 美品 4U5 バドミントンラケット
¥ 10140
YONEX アークセイバー8DX 2本セット
¥ 10400
YONEX ASTROX 77 PRO 3UG5
¥ 12025
ガット張り込み 美品 アークセイバー11 3ug5 バドミントンラケット 旧色
¥ 11050
LI-NING AXFORCE 80 バドミントンラケット
¥ 7800
ボルトリック80Tune
¥ 10530
限定モデル バボラ サテライトリミテッド ライト バドミントンラケット 4UG5
¥ 9906
落札価格8151円
725 入札履歴
終了
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