『土日限定セール blamink ジャガードクルーネックノースリーブワンピース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 23時 46分に出品され04月02日 23時 46分に終了予定です。即決価格は17,799円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 blaminkのワンピースです。

サイズは38

お色はブラック

中古品ですが非常に綺麗な状態です。カーディガンやタートルネックを合わせても素敵だと思います。



＜ブラミンク＞のノースリーブワンピースです。起毛した素材を組み合わせた、膨れジャカード生地を使用。エレガントで表情豊かなルックスが魅力です。肩やフロントにあしらったパイピングがアクセントに。抜け感を添える深めのバックスリットもポイントです。背面に着脱用ファスナー、サイドにはポケット付き。ウエストシェイプしたタイトなコクーンシルエットが、すっきりとした印象へと導きます。



カラー...ブラック



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブラミンク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 土日限定セール

blamink

ジャガードクルーネックノースリーブワンピース