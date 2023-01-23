『①【新品未使用】ドルチェ&ガッバーナ/ドルガバ/スニーカー /ソレント/キッズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 05時 02分に出品され03月31日 05時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DOLCE&GABBANA



ドルチェ＆ガッバーナはイタリアのラグジュアリーブランド。ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナが設立。1985年、ミラノコレクションにデビュー。 ドルチェ＆ガッバーナのデザインのインスピレーションには「シチリアの強い女」がある。それはセクシーで強い女性像であり、これがドルチェ＆ガッバーナのセクシーなデザインへとリンクしている。セクシーなデザインに加えて、その軽やかでシンプルなデザインは世界中で多くの支持を得ている。



商品詳細



Dolce & Gabbana（ドルチェ & ガッバーナ）の、ソレントスニーカー。ラインストーン装飾が全体にあしらわれた視線を集める一足です。イタリアのクオリティとクリエイティビティが感じられるアイテムです。



【原産国】MADE IN ITALY

【参考価格】139.000円

【在庫サイズ】

ヨーロッパサイズ29(17.8cm)



当社サイトでも販売しておりますので、在庫につきましてはご確認下さいませ。



※こちらは法人になりますので割引等は行っておりません。

※イタリアより直接仕入れを行っております。

※新品正規の箱付きになります。(輸入の際ダメージがある場合がございます)



#ドルガバ

#ソレント

#キッズスニーカー

#dolce&gabbana



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズシューズ>>>スニーカー 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 17cm以上 ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ