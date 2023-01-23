『黒 半袖 カットソーワンピース 無印良品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 07時 06分に出品され03月06日 07時 06分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【シンプルなデザイン】

この黒のカットソーワンピースは、シンプルでありながらスタイリッシュな印象を与えます。様々なシーンで活躍すること間違いなしです。



【快適な着心地】

柔らかい素材で作られており、快適な着心地を提供します。普段使いやリラックスタイムにも最適です。



【サイズ情報】

肩幅約48cm、着丈約109cm、身幅約53cmと、ゆったりとしたシルエットで体型を気にせず着用できます。



- 色: 黒

- 肩幅: 約48cm

- 着丈: 約109cm

- 身幅: 約53cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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ワンピース タグ 黒

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