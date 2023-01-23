『WOOL RICH アークティックパーカ XS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 49分に出品され03月05日 22時 49分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ウールリッチの定番ダウンです。

ファーは上品なフォックスで取り外し可能となっております。





素材(表地)...ナイロン



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ WOOL

RICH

アークティックパーカ

XS