『adidas 中綿ジャケット Mサイズ ブラック フード トレフォイル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 16時 22分に出品され03月30日 16時 22分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明

アディダス 黒色 ロゴ刺繡 バスケットボール



○サイズ

Mサイズ

肩幅54cm

身幅66cm

着丈70cm

袖丈64cm



平置き実寸。

素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。



○注意事項

・まだまだたくさんご使用していただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。



・光の加減や使用しているデバイスにより実際の色味と写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。



・即購入OKです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ adidas

中綿ジャケット

Mサイズ

ブラック

フード

トレフォイル