『【新品未使用】インゲボルグ 黒 ユリ柄 スカート/2024年 定価52,700円【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 09時 29分に出品され03月12日 09時 29分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ（11号）素材 表地 綿52% レーヨン48% 裏地 ポリエステル100%

ウエストMAX幅37cm 総丈85.5cm

（多少の誤差はございますので、目安程度と思ってください）



ユリ柄のとっても可愛いスカートです。

2024年 Spring

定価52,700円で購入したお品物です。



新品未使用付属布付き。

一通り検品しておりますが、見落としの汚れ等ある場合がございます。

上記、ご理解の上ご購入お願いいたします。



お値下げは、不可とさせて頂いてますのでよろしくお願い致します。

おまとめの場合は、お気持ち程度ですがお値引き対応しております。おまとめのご購入の方は、コメントにてお知らせください。

なお、コメントのやりとりの中、売れてしまう事もあります。

その場合、大変申し訳ありませんが、そちらが優先になりますのでよろしくお願い致します。



※お色についてはご覧の端末やモニターによって見え方が異なります。

※サイズ違いやイメージと違うなどのお客様都合でのご返品には対応できません。



あくまで中古品の旨、上記注意事項、またサイズ表記等よくご確認頂き、画像でご判断頂ける方のみご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: インゲボルグ

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ 【新品未使用】インゲボルグ

黒

ユリ柄

スカート/2024年

定価52,700円