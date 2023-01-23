『【新品未使用】インゲボルグ 黒 ユリ柄 スカート/2024年 定価52,700円【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 09時 29分に出品され03月12日 09時 29分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>スカート
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|インゲボルグ
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落札価格9620円
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終了
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