『CELINE ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 21時 12分に出品され03月29日 21時 12分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何度か使用しております。個人的主観ですが全体的には綺麗かとは思います。

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新品ではありませんので中古品にご理解のある方。

ショップ等でのメンテナンスも不可です。

付属品なし。

いかなる場合でも返品は受け付けません。

簡易包装にて発送。

以上のことをご理解の上、ご検討下さい。







ブランドの魅力】

CELINEは、フランスの高級ファッションブランドで、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。このバッグは、その象徴的なロゴが際立つデザインで、ファッション性と実用性を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

ホワイトとベージュのカラーリングが美しいトートバッグは、日常使いに最適です。内部はスエード風の素材で、柔らかく、物を優しく保護します。ハンドルはレザー製で、耐久性があり、持ちやすさも考慮されています。



【スタイルの提案】

このショルダーバッグは、カジュアルなスタイルからフォーマルなシーンまで幅広く対応可能です。特に、シンプルなコーディネートに合わせることで、洗練された印象を与えることができます。



- ブランド: CELINE

- デザイン: ロゴ入り

- 色: ホワイト/ベージュ

- スタイル: ショルダーバッグ

- 内部素材: スエード風

- ハンドル素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CELINE

ショルダーバッグ