『ＷＩＬＤＴＨＩＮＧＳ×ＢＥＡＭＳ ワイルドシングス ビームス別注モンスターパーカ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 08時 01分に出品され04月04日 08時 01分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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米軍特殊部隊の『ＰＣＵ ＬＥＶＥＬ ７』のモンスターパーカを基にアウトドアブランドならではの機能性を充実させたアイテム。ミリタリーベースのデザインでディテールはそのままに、シルエットはゆったりしたサイジングのタウンユースに変更。＜ＢＥＡＭＳ＞らしいクレイジーパターンのカラーリングで仕上げています。表地はナイロン素材で裏地はナイロンのミニリップストップ。中綿は軽量で優れた保温性の『ＰＲＩＭＡＬＯＦＴ ＳＩＬＶＥＲ ＩＮＳＵＬＡＴＩＯＮ』を使用。左袖には＜ＷＩＬＤ ＴＨＩＮＧＳ＞のブランドネームを配しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ワイルドシングス

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ジャケット・アウター タグ ＷＩＬＤＴＨＩＮＧＳ×ＢＥＡＭＳ ワイルドシングス

ビームス別注モンスターパーカ