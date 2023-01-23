『HeArt levis custom denim jacket【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 02時 37分に出品され05月02日 02時 37分に終了予定です。即決価格は22,080円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 no mass prodの前進となるHeArtの

デニムジャケットです。デザイナーのwataruさんから直接購入させていただきました。



当時は高騰しておりませんでしたので

リーバイスのusa製のボディに

ダメージとペイントデザインされた希少なアイテムです。



1着1着手間ひまかけている為同じデザインはなく10着前後のみの販売でした。もちろん即完のアイテムです。





free size 実寸xxl

肩幅60

身幅66

着丈65





rick owens

no mass prod

Nubian

no faith studio

thug club

entire studio

john lawrence sullivan

opium

surgery

play boi carti

leather

denim

グランジ

y2k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HeArt

levis

custom

denim

jacket