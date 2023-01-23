『【美品】ルイヴィトン モノグラムアンプラント ポルトフォイユサラ バイカラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 28分に出品され03月31日 19時 28分に終了予定です。即決価格は33,801円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆商品説明◆



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素材：レザー 本革



付属品：なし 本体のみ

（箱や袋は撮影備品です。付属品が元々ある場合でも、記載がなければ付属しません。）



横幅:19cm 縦幅:10cm マチ:1.5cm

※少々の誤差はご容赦くださいませ。



◆状態◆：多少の使用感はありますが、目立つ汚れ等はありません。比較的きれいな状態でまだまだお使い頂けます。



状態の基準や価値観はそれぞれ違いますので、写真でご確認ご判断ください。

新品ではありませんし、実物を手に取れないネットでの取り引きですので細かいところを気になされる方はお控え下さい。



商品の情報が間違ってる場合は写真の実物優先と、中古の衣類やカバン・財布・小物特にヴィンテージ品は型くずれや保管時のにおい、経年劣化等がある事をご理解頂ける方のみ、ご検討下さい。





購入場所：古物商所持者専用の古物市場、オークション、ブランドリユース店、日本流通自主官吏協会加盟店（AACD）





＊扱う商品は全て『本物保証』をしております。もし万が一正規品でない場合はしっかりと返品対応させて頂きます。（プロフィールをご参照下さい）



＊商品は高価な資材や革専用クリームを使いクリーニングをしてあります。

またケースに入れ、大事に保管してあります



＊発送は防水対策をして丁寧に梱包し発送いたします。





◎購入から2日以内に発送いたします。

（お急ぎの場合は購入前にご連絡下さい）



◎購入前にプロフィールをお読みくださいませ。



ご覧いただきましてありがとうございます。





1632-921-29954/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【美品】ルイヴィトン

モノグラムアンプラント

ポルトフォイユサラ

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