『新品 未使用 着物 反物 5枚セット バラ売り可 絹 着尺【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 40分に出品され04月29日 10時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
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¥ 9282
銀通し 金駒刺繍 牡丹 花吹雪 振袖 襦袢セット 成人式 卒業式 着物 114p
¥ 15756
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¥ 9533
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¥ 9677
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¥ 10010
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¥ 11400
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新品未使用 つやび雅姫 浴衣のみ 綿麻 藍捺染 紺 ブランド浴衣 高級浴衣
¥ 14080
H-412 袋帯 正絹 六通 金糸 銀糸 唐織 亀甲文様
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西陣 あさぎ 袋帯 光琳かるた 両面全通総絵図 24金×プラチナ 二重箔
¥ 15990
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¥ 7176
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¥ 7644
10％引～大島紬証紙・ブロック・よもぎ染カーキベージュ着物・袖にシミあり H13
¥ 8884
【新品未使用 未仕立て】本佐賀錦 袋帯
¥ 70000
落札価格9750円
264 入札履歴
終了
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