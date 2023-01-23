『新品 未使用 着物 反物 5枚セット バラ売り可 絹 着尺【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 10時 40分に出品され04月29日 10時 40分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 未使用の反物です。

5枚全て…

素材 絹

長さ 着尺(約11m)

幅 幅(約37cm)

模様 矢絣、縞模様(紫)、縞模様(紺)、

無地の折模様(茶)、無地の折模様(黒)

の5枚です。



バラ売りですと1枚3000円となります。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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