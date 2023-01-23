『60s オリンピック スウェーデン代表 ヴィンテージジャケット チームジャージ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 14時 52分に出品され04月09日 14時 52分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎サイズ （cm）



表記S (USサイズのため、日本のメンズM~L相当)

着丈66袖丈58肩幅60身幅60



フォロー割あります。即購入も大歓迎です。



★◎商品特徴◎★

90年代製 adidas トラックジャケットになります。

90年代まで存在したTG Heilbronn というドイツのスポーツチームのロゴがプリントされています。

他と被らない一点ものの古着をお探しの方大変おすすめです。



★割引について★



フォロワー様「５％オフ」とさせていただきます！



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➞全商品・・・#283_古着

➞半袖トップス・・・#283_長袖

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◎商品状態

ジッパーの先端欠けております。しっかり持てますので開け閉めに支障はありません。



◎カラー

レッド、ホワイト



◎素材

ポリエステル





こちらは古着となります。新品ではありませんので理解のある方のみご購入をお願い致します。



※サイズについては素人採寸のため多少の誤差はお許しください。



◎ご不明な点がございましたらご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 60s

オリンピック

スウェーデン代表

ヴィンテージジャケット

チームジャージ