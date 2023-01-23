『シュプリーム Supreme ボストンバッグ ダッフルバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 05時 55分に出品され03月04日 05時 55分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリームのSupreme ボストンバッグ、ダッフルバッグになります。

色はブラックです。

アメリカのシュプリーム店で購入しました。

正規本物になります！！

偽物や並行輸入品ではありませんのでご安心ください。

新品未使用になります。

他店では55000円で販売されているみたいです。

型番FW18B9/DUFFLE BAG

他にも出品してますのでご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ シュプリーム Supreme

ボストンバッグ ダッフルバッグ